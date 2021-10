Oranje Leeuwinnen met hangen en wurgen langs taai Wit-Rusland

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben vanavond met veel moeite de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland gewonnen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons won in Minsk dankzij doelpunten van Lieke Martens en Daniëlle van de Donk uiteindelijk met 0-2. De Heerhugowaardse Stefanie van der Gragt en mede-Ajacied Sherida Spitse speelden de gehele wedstrijd voor Oranje.

Oranje begon aan het duel zonder topscorer Vivianne Miedema. De spits was niet mee afgereisd naar Minsk en kreeg rust. Jill Roord begon daarom in de punt van de aanval. De afwezigheid van Miedema was duidelijk merkbaar want Oranje kon moeilijk het doel vinden van Wit-Rusland.

71' DOELPUNT Het duurde even, maar eindelijk heeft Nederland het net weten te vinden. Lieke Martens schiet Oranje op voorsprong tegen Wit-Rusland. #wruned pic.twitter.com/zlhaGTXkDP

Pas in de 70e minuut wist Lieke Martens met een gekruld schot het bevrijdende openingsdoelpunt te maken. Na de 1-0 was het verzet van Wit-Rusland gebroken en kon Van de Donk snel daarna ook de tweede en tevens beslissende treffer maken voor Nederland. Na de 2-0 kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Door de overwinning blijf Nederland eerste in de groep met 10 punten uit 4 wedstrijden. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt play-offs.