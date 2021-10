Telstar heeft verlenging nodig, maar wint wel van Kozakken Boys

Telstar heeft vanavond de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt dankzij een 2-1 overwinning op bezoek bij de amateurs van Kozakken Boys. Er moest in Werkendam een verlenging aan te pas komen, waarin Tom Overtoom uiteindelijk de Witte Leeuwen naar de overwinning schoot.

Telstar was duidelijk de bovenliggende partij op sportpark De Zwaaier en had na ruim een half uur spelen de voorsprong moeten verdubbelen. Tom Overtoom had de 2-0 op zijn schoen, maar stuitte op doelman Kiesboom van Kozakken Boys. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft raakte de thuisploeg nog een keer de paal uit een gevaarlijke corner, maar het bleef halverwege bij 1-0.

Trainer Andries Jonker gunde voor het bekerduel geen spelers rust en daarom begon Telstar op volle oorlogssterkte tegen de amateurs uit Werkendam. In de openingsfase was het vooral aftasten tussen beide ploegen, maar na ruim twintig minuten kende scheidsrechter Oostrom een strafschop toe aan Telstar. Glynor Plet benutte het buitenkansje vanaf elf meter en zorgde zo voor de openingstreffer.

Ook na de rust was het voetbal niet hoogstaand en waren er weinig kansen voor beide ploegen. Plet kreeg na bijna een uur spelen nog een goede kans op zijn tweede van de avond, maar de inzet van de spits ging voorlangs.

Telstar maakte het zich in de slotfase nog onnodig moeilijk en liet Kozakken Boys terugkomen in het duel. Tot overmaat van ramp wisten de amateurs in de blessuretijd nog gelijk te maken. Doelman Trevor Doornbusch zag er niet goed uit bij een hoge bal en moest toekijken hoe invaller Sven van Ingen de 1-1 maakte.

Hakken over de sloot

In de verlenging kon Telstar zich gelukkig bijeenrapen en maakte Tom Overtoom, nadat invaller Ozan Kökcü eerder al de lat had geraakt, de bevrijdende 2-1. In de slotfase van de verlenging kreeg Plet nog zijn tweede gele kaart, maar ondanks het ondertal viel de gelijkmaker niet meer.

Door de overwinning bereikt Telstar de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De eerstvolgende wedstrijd van Telstar is maandag 1 november. Dan gaat de ploeg van Andries Jonker op bezoek bij Jong Ajax in Amsterdam.