322 mensen positief getest in regio Alkmaar, Noordwest Ziekenhuis 'kan het nog aan'

In Alkmaar en omstreken zijn de afgelopen week 322 mensen positief getest op het coronavirus. Momenteel liggen er dertien patiënten met het coronavirus in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Het ziekenhuis zegt deze aantallen nog aan te kunnen.

Twaalf van de patiënten met covid-19 liggen op de reguliere verpleegafdeling van het ziekenhuis. Een ligt op de intensive care, aldus de woordvoerder van Noordwest Ziekenhuisgroep. "We hebben een aantal extra bedden bijgezet, maar kunnen het nog redden zonder operaties af te hoeven zeggen."

Het is volgens de woordvoerder 'lastig te zeggen' bij hoeveel patiënten het ziekenhuis de toestroom van patiënten niet meer aan zou kunnen. "Dat hang van heel veel factoren af, bijvoorbeeld van hoe onze personeelsbezetting is en hoeveel andere behandelingen er gepland staan."

Castricum met stip op één

Castricum is verhoudingsgewijs de gemeente met de meeste besmettingen. De afgelopen week testten zo'n 189 mensen per honderdduizend inwoners positief. Castricum telt iets meer dan 35.000 inwoners en daardoor komt het er in de praktijk op neer dat 68 personen positief testten op corona.

Op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners staat Langedijk. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 110 mensen positief getest. Dat komt neer op 31 positief geteste Langedijkers.

De gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners is Heiloo. Per honderdduizend inwoners zijn daar zo'n 92 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat in Heiloo 22 mensen positief getest zijn op het virus.

