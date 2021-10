Amsterdam NL V Woonbootbewoners balen van belastingtarief: "Voor terrassen is wel geld gevonden"

Woonbootbewoners in Amsterdam balen dat ze ook volgend jaar het eerder verhoogde tarief van precariobelasting moeten betalen. De afgelopen tijd sprak hun belangenvereniging met raadsleden in de hoop dat het tarief lager kon worden, maar dat lukte niet. Dat terwijl dezelfde belasting voor terraseigenaren wel kwijtgescholden is.

Het gaat om de precariobelasting. Dat is belasting die betaald moet worden voor het gebruik van een vierkante meter grond of water. Onder meer voor terrassen en woonboten moet precariobelasting betaald worden. Dat tarief werd in 2021 voor de woonbootbewoners verdubbeld, maar vanwege de coronacrisis hoefde de belasting voor terrassen niet betaald worden. Dat is ook dit jaar zo. "Het zou zogenaamd in het coalitieakkoord afgesproken zijn en dan kun je er niet aankomen", zegt Sander Rutten van Woonbootvereniging Amsterdam. "En wat schetst onze verbazing. Bij de terrassen kan het geld herhaaldelijk wel gevonden worden."

Quote "Ze zitten met een verplichte sluitingstijd, maar op een zonnige dag kun je geen plek op het terras vinden" Sander Rutten, Woonbootvereniging Amsterdam

Hij erkent wel dat de horeca het nog steeds niet makkelijk heeft door de coronaregels. Zo moeten horecazaken om 00.00 uur sluiten. "Ze zitten met een verplichte sluitingstijd, klopt. Maar voor de terrassen weten we denk ik allemaal als Amsterdammer, op een zonnige dag kun je geen plek vinden." "Ik gun het die terrassen en ik snap dat die horeca-eigenaren verschrikkelijke jaren achter de rug hebben", zegt een woonbooteigenaar die op de Levantkade op het KNSM-eiland woont. "Maar als de gemeente elk jaar dit soort verhogingen gaat doen, dan kan bijna niemand meer op een schip wonen."

Morgen wordt het onderwerp besproken tijdens een commissievergadering in de Stopera. "We hopen wederom dat ze kritisch willen kijken", zegt Rutten. "En laat ik zeggen, laten we het middelen. Terrassen naar het oude tarief, wij naar het oude tarief. Dat lijkt met toch een hele faire uitkomst van deze discussie. Gelijke monniken, gelijke kappen." Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt benadrukt dat het om verschillende groepen gaat, namelijk bewoners en ondernemers. Het stadsbestuur komt met een lastenverlichting ondernemers tegemoet omdat ze gedupeerd zijn door de coronamaatregelen. Dat staat volgens de woordvoerder los van de precariobelasting van de woonbootbewoners.