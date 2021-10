Stationsliften niet te repareren door metaaltekort: "Soms weken wachten op onderdeel"

Woordvoerder Jeroen Wienen legt uit dat zowel ProRail als NS, die beiden de liften op treinstations in beheer hebben, last hebben van de tekorten in de metaalsector. “Vooral de tijd van de levering is een stuk hoger dan het eerst was”, zegt hij. “Waar we eerst soms twee dagen moesten wachten op een onderdeel, is dat nu weken. Dat kan gevolgen hebben voor het repareren van liften.”

Gestrand op station

Twee dagen geleden schreef NH Nieuws over de 9-jarige Vesper, die vaak met haar begeleider Maartje naar paardrijles gaat. Het duo loopt met de reis door Amsterdam alleen vaak tegen hindernissen aan: kapotte liften op metrostations zorgen er vaak voor dat ze strandden. In 2020 telde het GVB al 338 liftstoringen, met een gemiddelde uitvaltijd van 31 uur. Volgens de NS, die de bewuste lift op Sloterdijk beheert, komt dat door de vertraging bij het leveren van onderdelen.

Die problemen spelen dus niet alleen op metrostations, maar ook op treinstations in de provincie. ProRail zegt al wel bezig te zijn met de problemen. “We proberen erop in te spelen. Eerst was het zo dat we onderdelen zo laat mogelijk bestelden, zodat we ze niet lang vast hoefden te houden. Dat is nu naar voren gehaald. Ook proberen we liften zo lang mogelijk te laten functioneren bij vervanging; we gaan ze pas vervangen als alle onderdelen binnen zijn.”

Langer dan normaal

Hoeveel liften er nu in de regio op treinstations buiten werking zijn, kan Wienen niet inschatten. Volgens de woordvoerder gaat het ook niet per se om liften die langdurig buiten werking zijn, ‘maar het kan wel langer duren dan normaal’. De NS probeert volgens hem altijd voor alternatieven te zorgen, zoals een taxi bijvoorbeeld.