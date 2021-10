Sander Middelbeek tegen Cambuur eenmalig de baas bij Ajax: "Geen intentie om seizoen af te maken"

Na het vertrek van Detlef Le Grand als trainer van Ajax Amateurs zal assistent-trainer en Oosthuizenaar Sander Middelbeek morgenavond de honneurs waarnemen in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur. "Ongeacht de uitslag is dit natuurlijk een mooi avontuur, een speciaal moment", aldus Middelbeek in gesprek met NH Sport.

Sander Middelbeek in 2015 als trainer van JOS Watergraafsmeer - Orange Pictures

"We hebben de laatste weken een paar tikken gehad in de competitie. In thuiswedstrijden hebben we vaak goed gespeeld, maar uit ging het een stuk minder. De selectie was lange tijd niet fit en we hebben te maken met veel blessures. Daar had Detlef ook problemen mee", reageert Middelbeek op het vertrek van Le Grand bij de derdedivisionist. "De dertiende plaats is niet de plek waar we horen te staan. Het doel is meedoen om een periodetitel. Eerlijk gezegd is de lange termijn nu het belangrijkste en niet zozeer de bekerwedstrijd tegen Cambuur."

Quote "Je moet keuzes maken. Ik wil ook graag bij het team van mijn dochters kijken op zaterdag" Interim trainer Sander Middelbeek

De voormalig trainer van RKAV Volendam en JOS Watergraafsmeer is stellig in zijn antwoord op de vraag of hij de ambitie heeft om het seizoen af te maken als hoofdtrainer van Ajax Amateurs. "Nee, dat is niet mijn intentie. Als assistent van Detlef was ik op dinsdagavond en zaterdagavond altijd present. Maar ik ben ook twintig uur per week werkzaam als leraar en werk voor de Ajax Coaching Academy. Het is een kwestie van keuzes maken. Als we een uitwedstrijd hadden met Ajax was ik er al vaak niet bij, omdat ik dan ook graag naar het team van mijn dochters bij VV Oosthuizen wilde kijken."

Geen uitpubliek welkom Het duel tussen Ajax Amateurs en SC Cambuur wordt morgen afgewerkt zonder publiek. Burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Ouder-Amstel heeft op advies van de Amsterdamse politie besloten dat er geen Friese fans aanwezig mogen zijn, omdat de infrastructuur van De Toekomst niet geschikt zou zijn voor dergelijke risicowedstrijden.

Laatste bestraling Dat Middelbeek ook veel tijd wil vrij maken voor zijn familie is gezien zijn geschiedenis meer dan logisch. Nadat er eerder bij hem lymfeklierkanker was geconstateerd, kreeg hij in februari van het vorige jaar zijn laatste bestraling. Middelbeek: "Vanaf dat moment is het onder controle. Ik heb bij elke controle goed nieuws gekregen. Het is steeds weggebleven en dat is natuurlijk mooi."

Sander Middelbeek als trainer van RKAV Volendam - Orange Pictures

Bekerherinneringen Tegen eredivisionist Cambuur kan Middelbeek misschien wel opnieuw mooie herinneringen toevoegen aan zijn trainersloopbaan. "Met JOS Watergraafsmeer speelden we tegen Ajax in het Olympisch Stadion. En bij RKAV Volendam maakten we het Vitesse knap lastig en hadden we zelfs het gevoel dat we hadden kunnen winnen. Zo'n bekeravond is, ongeacht de uitslag, een prachtig avontuur voor die jongens", aldus Middelbeek. Het bekerduel tussen Ajax Amateurs en SC Cambuur wordt gespeeld op Sportpark De Toekomst in Amsterdam. De aftrap morgenavond is om 18.45 uur.

