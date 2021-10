Werkdruk bij ambtenaren neemt toe en het einde is nog niet in zicht: "De rek is eruit"

Hollands Kroon en Den Helder investeren beide tot en met 2025 een half miljoen per jaar in de ambtelijke organisatie. In Den Helder is de afgelopen jaren een 'traineepool' ingericht en op een aantal plekken is extra capaciteit ingezet. Daarnaast investeert de gemeente in extra opleidingen. Toch is de werkdruk toegenomen, zo constateert het bestuur in de begroting.

Dat komt deels door de coronamaatregelen, maar ook door nieuwe opgaven als de leefbaarheid van woonbuurten rond het centrum en de stevige inzet op de energietransitie. Den Helder wil ook in 2022 blijven werken met trainee's en inzetten op goed werkgeverschap, bijvoorbeeld in de vorm van duurzame inzetbaarheid en hybride werken.

Zelfsturing

In buurgemeente Hollands Kroon speelt er volgens het bestuur nog iets heel anders. Daar hebben ambtenaren als gevolg van het zelfsturende concept namelijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Zelfsturing betekent dat teams binnen de organisatie zonder directe leidinggevende zelf verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een product of service. De aanvullende druk die dit oplevert in combinatie met de ontwikkelingen rondom corona en zaken als de woonopgave, duurzaamheid, implementatie van de omgevingswet en excellente dienstverlening zorgt ervoor dat de rek er inmiddels uit is.