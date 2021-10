Oud-Ajacied Yakubu overleed na zijn carrière op mysterieuze wijze: wat is hem overkomen?

De Ghanese middenvelder Abubakari Yakubu ging niet de boeken in als de beste voetballer die Ajax ooit heeft gehad, maar toch maakte hij, toen hij begin deze eeuw doorbrak, indruk in Amsterdam. Hij had alles en stond aan de top, totdat de speler na zijn profcarrière onder mysterieuze omstandigheden in 2017 overleed. Wat is er met hem gebeurd? Gerdo Vlastuin vond het antwoord in bovenstaande documentaire.