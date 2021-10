Bijna 500 nieuwe corona besmettingen in West-Friesland, Dijklander ziet lichte groei

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op het coronavirus is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken werden 494 inwoners uit de regio positief getest op corona. In deze periode meldt het RIVM één ziekenhuisopname uit West-Friesland, en zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Allen woonden zij in de gemeente Enkhuizen. Het aantal positief geteste personen is flink gestegen ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen 258 mensen een positieve testuitslag kregen.

De gemeente Hoorn telt de meeste inwoners die in de laatste twee weken positief werden getest. In totaal kregen 197 mensen het bericht dat zij besmet zijn geraakt met corona. In de voorgaande periode van twee weken kregen 74 mensen een positieve testuitslag.

Bij het aantal corona besmettingen per 100.000 inwoners heeft de gemeente Opmeer het hoogste aantal: 458. In de praktijk betekent dit dat 55 mensen in Opmeer in de afgelopen twee weken een positieve testuitslag hebben ontvangen. Bij de vorige periode van twee weken telde de gemeente 42 mensen die positief werden getest op het coronavirus.

Dijklander Ziekenhuis

De landelijke stijging van het aantal coronabesmettingen betekent ook dat meer mensen door het virus in het ziekenhuis terechtkomen. De opnames op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis namen de afgelopen dagen met 62 procent toe.

Ook het Dijklander Ziekenhuis merkt dat het de afgelopen dagen drukker is geworden. "Ten opzichte van vorige week is het aantal patiënten in het Dijklander Ziekenhuis door corona weer iets gestegen", vertelt woordvoerder Klarianne Roseboom. "We hebben op dit moment elf mensen op de verpleegafdeling en één persoon op de IC."

Zorg niet afgeschaald

De woordvoerder vertelt aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws dat zij de besmettingscijfers in Nederland goed in de gaten houden en dat de werkdruk voor het personeel in het Dijklander Ziekenhuis onverminderd hoog blijft. "Maar dat is al maanden het geval", aldus Roseboom. "We hebben in de afgelopen periode dan ook niet afgeschaald."

Bekijk hieronder het aantal positief geteste personen van afgelopen week in jouw gemeente: