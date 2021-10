Coronabesmettingen bijna verdubbeld in de regio, Zaanstad koploper

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de afgelopen week 651 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn 305 meer besmettingen dan vorige week. In het ziekenhuis zijn 6 positief geteste personen opgenomen. Dit is 5 meer dan vorige week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de gemeente Oostzaan zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 359,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 35 personen positief zijn getest op COVID-19. Dit zijn 20 besmettingen meer dan vorige week.

303 besmettingen in Zaanstad

Ook in Zaanstad kleurt de kaart donkerder. Er zijn in 303 mensen positief getest op het virus, dit zijn er 106 meer dan vorige week. Per 100.000 inwoners zijn er 193,6 personen positief getest. In de gemeente is niemand overleden met covid-klachten.

Het ziekenhuispersoneel ziet het aantal mensen dat besmet raakt en opgenomen wordt verder stijgen. In Amsterdam maken ze zich zorgen. Er is meer personeel nodig voor de COVID-patiënten en een deel van de inhaalzorg.



De eerste oproepen voor een derde vaccinatie zijn bij de kwetsbare doelgroep op de mat gevallen. In Zaanstad is het nog mogelijk om een vaccinatie zonder afspraak te halen. Zo staat er een prikbus bij de Sultan Ahmat moskee. Mensen die in begin oktober hun eerste prik haalden, kunnen nu op dezelfde locatie een tweede prik halen.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: