Expeditie Noord-Holland: zijn ov-knooppunten de oplossing voor het woningtekort?

Zijn ov-knooppunten hét middel om in de toekomst een eind te maken aan de woningnood in onze provincie? In de eerste aflevering van het nieuwe programma Expeditie Noord-Holland proberen we daar een antwoord op te vinden. Duidelijk is dat het openbaar vervoer een steeds belangrijkere rol speelt in hoe we wonen. Door de woningnood trekken steeds meer mensen naar plekken buiten de stad. Dankzij ov-knooppunten kunnen mensen betaalbaar wonen en toch genieten van de gemakken van de stad.

Presentator Koen Bugter spreekt onder meer met de dertiger Niek die samen met zijn jonge gezin vlakbij station Diemen-Zuid woont. Hij verruilde de Indische Buurt in Amsterdam-Oost voor nieuwbouwwijk Holland Park."We kregen een kindje en zochten eerst in Amsterdam, maar hier is het betaalbaarder. Dankzij de metro kunnen we toch binnen tien minuten in het centrum van Amsterdam zijn. Ideaal."

Werkgelegenheid

Maaike Stoop van de Provincie legt uit waarom ov-knooppunten weleens de oplossing zouden kunnen zijn om de woningnood te verlichten. "Ook omdat de vraag in steden buiten Amsterdam groot is. Juist op die plekken is veel werkgelegenheid en horeca. Dus door het versterken van die ov-knooppunten maak je het aantrekkelijker om daar te wonen. Je lost er mee op dat de druk op het bestaande wegennet niet gaat toenemen. Minder files dus."

Woningnood

Marc Hanou is onderzoeker aan het Planbureau voor de Leefbaarheid. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd het kabinet met toekomstvisies onder andere over de woningnood en ziet ook dat bouwen rondom ov-knooppunten een mogelijkheid is. "Het is goed om veel woningen te bouwen op plekken die goed bereikbaar zijn. De vraag is natuurlijk wel of iedereen bij een druk ov-knooppunt wil wonen."

Gebrek aan bouwvakkers

Koen vraagt zich daarnaast af hoe de woningnood kan worden opgelost als het electriciteitsnetwerk in Noord-Holland nu al overbelast is? Hanou erkent dat: "In ons rapport dat we hebben geschreven voor de kabinetsformatie hebben we ook gezegd dat de energievoorziening misschien wel leidend moet worden in wat we kunnen doen. Er is bovendien een groot tekort aan bouwvakkers en bouwmaterialen. We bouwen in Nederland al jaren zo'n 60- tot 70.000 woningen per jaar. Dat kan niet vandaag of morgen 100.000 woningen worden. Een van de dingen waar aan gedacht wordt is het fabrieksmatig bouwen van woningen."

Geld op de plank

Maaike Stoop van de Provincie onderschrijft dat er een tekorten zijn in de bouwwereld. "We zien bij gemeenten dat het heel erg lastig is om goed personeel te vinden en mensen die bouwplannen kunnen ontwikkelen. We hebben daarom vanuit de provincie een subsidie ontwikkeld, waarbij gemeenten bij ons een aanvraag kunnen doen voor meer capaciteit. Op de vraag van Koen of er dus nog geld ligt te wachten bij de provincie om versneld te kunnen bouwen en de woningnood aan te pakken, antwoord Stoop dan dan ook volmondig: "Ja!"