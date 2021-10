Tijdscapsule moet 100 jaar na renovatie uniek beeld van Spaarndam geven

De kademuren van de Kolksluis in Spaarndam worden vervangen. Daarvoor is vanochtend het officiële startschot gegeven. Als onderdeel van de renovatie zal er een tijdcapsule aan de nieuwe kademuur worden bevestigd met toekomstbeelden en hedendaagse verhalen, en tekeningen van basisschoolleerlingen.

Normaal gesproken stromen er duizenden liters water door de sluizen, maar vanochtend was de Kolksluis in Spaarndam volledig gevuld met zand. De oudste, nog werkende sluis van Europa is nodig aan een opknapbeurt toe.

“Er worden onder andere nieuwe damwanden geslagen”, vertelt hoogheemraad Bas Knapp. “Vanwege de veiligheid is deze verbouwing nodig. De monumentale Kolksluis heeft een unieke vorm en is zeer bepalend om het drop te beschermen.” Een hoogheemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Knapp is dat van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Tijdcapsule

Ook heeft Knapp vanochtend basisschoolleerlingen van de Spaarneschool en de Sint Adalbertusschool officieel uitgenodigd om hun toekomstbeeld van Spaarndam op te schrijven of te tekenen. Deze worden samen met verhalen, foto's en gedichten van inwoners van Spaarndam in een capsule gedaan en ondergronds aan de nieuwe kademuren bevestigd.

“Over zo’n honderd jaar als er opnieuw een renovatie moet plaatsvinden, zullen de mensen onze capsule vinden.”, zegt Knapp. "Dan krijgen ze door middel van de tekeningen, gedichten, foto’s en verhalen een goed beeld van de inwoners van nu.”

De leerlingen en inwoners van Spaarndam moeten de verhalen nog maken en een jury gaat uiteindelijk bepalen welke in de capsule komen. Eén verhaal dat sowieso de capsule ingaat is wel al bekend, namelijk het verhaal van de oudste bewoner van de Kolksluis.

De renovatie zal in 2022 klaar zijn.