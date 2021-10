Ajax Amateurs neemt na 9-0 oorwassing per direct afscheid van trainer Le Grand

Detlef Le Grand is niet langer de trainer van Ajax Amateurs. De Amsterdamse club laat op de eigen website weten dat er vanwege de tegenvallende resultaten is besloten om per direct afscheid te nemen van de 53-jarige trainer.

Le Grand, die in het verleden als profvoetballer actief was voor Emmen en PEC Zwolle, was sinds de zomer van 2020 eindverantwoordelijke bij het hoogste amateurteam van Ajax. De zaterdagamateurs verloren de afgelopen drie wedstrijden en zijn terug te vinden op een dertiende plaats in de derde divisie. Afgelopen zaterdag gingen Le Grand en Ajax Amateurs met maar liefst 9-0 ten onder op bezoek bij Sportlust '46 uit Woerden.

KNVB-beker

Morgen neemt Ajax Amateurs het in de KNVB-beker op tegen SC Cambuur. Assistent-trainer Sander Middelbeek zal tijdens dit duel de leiding hebben over het team. Middelbeek was in het verleden onder andere trainer van JOS Watergraafsmeer en RKAV Volendam.