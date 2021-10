Nog drie gevangenen in cel aangehouden voor liquidatie Lucas Boom, nu vier verdachten

De Amsterdamse crimineel Lucas Boom werd op 9 juni met automatische geweren geliquideerd door meerdere schutters in een woonwijk in Zaandam. Over Boom wordt gezegd dat hij een vertrouweling was van Willem Holleeder. Die zou geld hebben geïnvesteerd in de drugshandel van Boom.

Aangehouden in cel

Vorige week dinsdag werd de 40-jarige Randall D. in zijn cel aangehouden. Randall D. zit op dit moment al in voorarrest in afwachting van het onderzoek naar de dood van Mohamed Bouchiki. De 17-jarige Mohamed werd in januari 2018 doodgeschoten in het buurthuis op Wittenburg, waar de daders in het rond begonnen te schieten. Er waren op dat moment veel kinderen en jongeren aanwezig.



De drie andere verdachten zijn mannen van 29, 32 en 39 jaar. De verdachten werden in 2018 al veroordeeld tot een lange gevangenisstraf: ze werden toen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een poging tot liquidatie in 2016.



Nu de vier mannen zijn aangehouden denkt het Openbaar Ministerie alle uitvoerders van de liquidatie van Lucas Boom te hebben aangehouden.