Wie heeft de grootste? Uientelers strijden om de eerste plaats

Luid applaus klonk er maandagavond in Langedijk, voor de drie winnaars van de wedstrijd 'Teel De Grootste Ui'. De allergrootste woog zo'n 800 gram, dat is iets minder dan vorig jaar. Maar het was ook een lastig groeiseizoen, vertelt Lynette Verweel van de organisatie achter de wedstrijd.

De grootste ui was die van Simon Kramer, in de categorie Tuinders. Wie denkt dat 800 gram een eitje is: een normale ui weegt zo'n 100 gram en een sjalotje 20 gram. In de categorie Groene Vingers ging Walther Tesselaar er dit jaar met een prijs vandoor. Ook scholieren uit groep 5, 6 en 7 van basisscholen uit de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard deden mee, daarvan bleek Sven Schotten de beste uienteler. Mediapartner Langedijk Centraal vroeg hem naar zijn geheim, maar dat wilde hij niet prijsgeven: "Dan win ik volgend jaar niet meer."