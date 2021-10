Paniek bij reizigers en conducteur door agressieve man met hakmes in trein bij Heemstede

Treinreizigers en een conducteur van de NS zijn zich gisteravond rot geschrokken door een agressieve man met een hakmes in de trein. De trein was onderweg van Vlissingen naar Amsterdam, toen de man vlakbij Heemstede begon te schreeuwen. Hij sloeg met zijn mes op de banken en bedreigde de conducteur.

Treinreizigers zagen rond middernacht een man met een hakmes in de trein. Hij gedroeg zich op dat moment al agressief. Zo schreeuwde hij en schopte tegen voorwerpen. De treinreizigers namen via de NS veiligheid app contact op met de spoorwegmaatschappij, die vervolgens de conducteur in de trein waarschuwde. Zij trof de agressieve man aan in het gedeelte tussen twee wagons in, waar hij op dat moment zijn hakmes aan het poetsen was.

De conducteur adviseerde de reizigers om zich naar het voorste deel van de trein te verplaatsen. Ondertussen sloeg de man met zijn mes op de banken en bedreigde hij de conducteur.

De trein stopte op station Heemstede-Aerdenhout waar de man uit de trein stapte en wegrende. De politie kon de man niet ver van het station, aanhouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Assen. Mogelijk was hij onder invloed van alcohol of drugs. Er is een bloedproef bij hem afgenomen.

Meerdere mensen hebben aangifte gedaan van bedreiging. Er is niemand gewond geraakt.