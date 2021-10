Enorme esdoorn in Amsterdam-Oost dreigt het loodje te leggen voor kelder

Door de geplande bouw van een kelder dreigt een esdoorn van 80 jaar oud op de Weesperzijde in Amsterdam-Oost het loodje te leggen. Om de kelder, die in de naburige tuin komt, te bouwen moet een kwart van de wortels van de boom verwijderd worden. Of de boom het dan gaat redden is nog maar de vraag, en daar baalt eigenaar Joop Vriesman behoorlijk van. Hij heeft bij de gemeente aangevraagd om de boom monumentaal te maken.

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van bomen, is de eigenaar van het stuk grond de baas over wat er met de wortels gaat gebeuren. De wortels die reiken tot Weesperzijde 122 mogen dus weggehaald worden om een nieuwe kelder te plaatsen.

Deze esdoorn is een voorbeeld van meer bomen die gekapt worden in de Amsterdamse binnentuinen. Uit de 'bomenboekhouding' die de gemeente sinds 2019 bijhoudt, blijkt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 1655 kapvergunningen zijn verleend. Maar de reden voor deze vergunningen worden hierin niet vermeld. In deze boekhouding wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen bomen in publieke en particuliere ruimtes.

Of deze esdoorn de ingreep overleeft is niet zeker. Henk Werner, adviseur van Pius Floris Boomverzorging, zegt dat het afhangt van de dikte en soort wortels. "Als de gekapte wortels te dicht bij de stam liggen, en deze te dik zijn, kan dit op de lange termijn leiden tot schimmels en parasieten."

Inmiddels heeft Joop Vriesman de monumentale status aangevraagd. Als deze goedgekeurd wordt, moet de boom met zijn wortels blijven staan, maar de onderhoudskosten en de aanvraag kunnen al een paar duizend euro kosten.