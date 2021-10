Wat staat er toch in geheime stukken rondom deal Distriport? Statenlid geeft niet op

Ook twee jaar na de schikking tussen projectontwikkelaars en de provincie, blijven er vragen over de geheimzinnige deal rondom de mislukte ontwikkeling van industrieterrein Distriport aan de Jaagweg in Berkhout. Ondanks verzoeken tot openbaarheid van omwonenden, Statenleden en ook NH Nieuws, weigert Gedeputeerde Staten openheid van zaken te geven. Ook een gang naar de rechter bracht geen verandering. Toch wordt er niet opgegeven.

"Het is niet het eerste setje vragen dat ik hierover stel", vertelt Alberts over het stuk grond in de gemeente Koggenland. "Naar mijn smaak is er nooit afdoende antwoord gekomen op mijn eerdere vragen rondom de geheimhouding."

SP-statenlid Remine Alberts stelt opnieuw vragen over de geheimzinnigheid rondom het document. "Welke argumenten worden door Gedeputeerde Staten gebruikt om de overeenkomst met de voormalige ontwikkelaars geheim te houden?", stelt ze in een brief.

Actiegroep 'Berkhout is Boos' probeert sindsdien de geheime stukken boven tafel te krijgen, maar tot op heden tevergeefs. "Welke afspraken zijn er gemaakt? Het gaat om grond in onze gemeente, over heel veel geld waarvan de Noord-Hollander recht heeft om te weten wat daarmee gebeurt", vertelt Annet Wood van de actiegroep. Ze zijn vorig jaar naar de rechter gestapt, maar kregen daar nul op rekwest. Ze wachten nu op een datum voor een hoger beroep.

Juist transparant

"Ze zullen vasthouden aan de geheimhouding", stelt Alberts. Ook nu er gesproken wordt over het ontwikkelen van een zonneweide op die plek. Daarom probeert Alberts naar boven te krijgen hoe lang het stuk nog geheim wordt gehouden.

Want over de verdere ontwikkeling rondom het stuk grond en de mogelijke komst van de zonneweide aldaar, is de provincie juist wel transparant. Sinds februari van dit jaar is er een proef gestart om zoveel mogelijk informatie over de ontwikkeling daarvan naar buiten te brengen. "Waarom dat ene stuk dan niet?", vraagt Alberts zich af. "Als het een goede overeenkomst is, laat dat dan zien!"

Wethouder weet van niks

Het frustreert Alberts dat zelfs de gemeente Koggenland niet weet wat er in de geheime documenten staat, terwijl het juist om hun inwoners gaat. Ook verantwoordelijk wethouder Rosalien den Doler baalt daarvan. "Ik vind dat ook jammer", vertelt Den Dolder. "Zeker naar ons toe verwacht ik transparantie, omdat we ook praten over een mogelijke samenwerking wat betreft de zonneweide."

"Als wethouder neem je vaak het werk van je voorgangers over. Als zij niet weet wat er in staat, maar daar straks eventueel wel voor verantwoordelijk wordt gehouden, dan vind ik dat niet netjes", aldus Alberts.