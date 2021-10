Burgemeester Bloemendaal waarschuwt voor bronstige herten op de weg: "Wees voorzichtig"

De burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, waarschuwt burgers op social media voor gevaarlijke situaties op de weg door overstekende herten. Vorige week waren er al twee aanrijdingen met de dieren op de Zeeweg en onlangs kwam hij zelf ook oog in oog te staan met een hert op de weg. Roest roept mensen op om alert te zijn op overstekende herten die juist in deze tijd van het jaar veel bij wegen worden gesignaleerd.

Het is op dit moment de paartijd van herten, wat betekent dat de mannetjes op zoek gaan naar een vrouwtje. Met hun 'burlen', een soort lokroep, proberen ze de vrouwtjes te veroveren. Juist die paardrift kan er voor zorgen dat de herten de duinen verlaten en de weg oversteken. Burgemeester Roest kreeg hier zelf ook mee te maken op de Duinlustweg in Bloemendaal, zo schreef hij op Facebook: "Het prachtige dier staarde mij stokstijf aan in de koplampen." Het kwam niet tot een aanrijding, maar het zette de burgemeester wel aan tot het plaatsen van een waarschuwing voor de inwoners van Bloemendaal. "Automobilisten, wees zeer voorzichtig. Al helemaal in de schemering en tijdens nachtelijke uren!", aldus Roest.

Doorgeknipt hek

Ook uit de burgemeester in het bericht zijn zorgen over het hekwerk langs de Zeeweg. Dit omdat volgens hem, mensen deze nog wel eens kapot knippen. Hierdoor zouden de herten makkelijker de weg op kunnen lopen. Waterschap PWN, beheerder van de Kennemerduinen, bevestigt dat dit inderdaad wel eens gebeurt, maar niet dusdanig vaak dat zij daar grote zorgen over hebben.

De paartijd van de herten is jaarlijks rond september en oktober en loopt inmiddels op zijn eind. Het merendeel van de herten heeft inmiddels zijn wederhelft gevonden.