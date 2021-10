Zeven eeuwen Texelse brouwgeschiedenis: van zondige monniken tot Skuumkoppe

Eeuwenoude bieren, zondige monniken en bierbrouwende nonnen: in een nieuw boek over de Texelse biergeschiedenis komt het allemaal aan bod. Journalist Lodewijk Dros schreef een boek over het Texelse goud en gaf het de titel 'Int Texel gebrouwen. Zeven eeuwen bier: van zondige monniken tot Skuumkoppe'.

Want die monniken die waren helemaal niet zo heilig, zegt Dros op NH Radio. "Die monniken waren naar Texel gekomen, uit Friesland vandaan, om aan zielzorg te doen, gebed en studie. Maar in de bronnen vind je niks over gebed en studie." In plaats daarvan lieten de monniken andere dingen na 'die niet horen bij het kloosterleven', zoals kinderen én bierrecepten.

Eén van die recepten stamt uit 1450. Het is het oudste recept dat door Dros is gevonden. In een boekje staan de brouwverhoudingen voor dit abdijbier van twee procent sterk. "Dan kon je lekker doordrinken. Mensen dronken één, twee liter bier per dag, elke dag." Hoe het bier destijds gesmaakt heeft, weet Dros niet. Vooral omdat onduidelijk is welke hop en mout werden gebruikt.

Om dit bijzondere abdijbier enigszins te kunnen ervaren, heeft Dros het bier laten namaken. "We hebben een heerlijke avond gehad. Het was verrukkelijk bier", zegt de schrijver trots. Na deze geslaagde proef, gaat de Texelse brouwerij het bier zelf ook brouwen.

Door vrouwen gebrouwen

Dros concludeert dat Texel een een onverwacht rijke biergeschiedenis heeft. Diverse bieren worden beschreven, zoals 'het moderne bier van de 16e eeuw', het begin van de nu bekende Skuumkoppe en dubbelbieren gebrouwen door vrouwen. "Bierbrouwen was nonnenwerk", benadrukt Dros.