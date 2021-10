Extra controle op vuurwerkoverlast na vernieling straatmeubilair

Met nog ruim twee maanden te gaan tot de jaarwisseling, komen uit Purmerend de eerste meldingen over schade door vuurwerk alweer binnen. Zo zijn er meerdere prullenbakken vernield. In een poging te voorkomen dat er meer straatmeubilair wordt vernield, krijgen de handhavers extra uren om zo meer kapotte prullenbakken te voorkomen. Ook roept de politie op vuurwerkoverlast direct te melden.

"Er is nu meer vuurwerkoverlast", laat een woordvoerder van gemeente Purmerend aan NH Nieuws weten. De zes prullenbakken die zijn vernield stonden in het Leeghwaterpark, de Nieuwstraat en park Driegang. Niet alleen prullenbakken, ook een fiets in park Driegang is door vuurwerk flink beschadigd.

De gemeente hoopt dat met extra controle het straatmeubilair heel blijft: "We krijgen nu meer meldingen die de handhavers oppakken. Naast het reageren op de meldingen, zijn de handhavers ook proactief aan het surveilleren en zichtbaar aanwezig op plekken om zo overlast te kunnen voorkomen."

Wel of geen vuurwerk

Het herstel van de schade kost veel geld, schrijft Regio Purmerend. Zo kost de gemeente een opgeblazen prullenbak 650 euro. Uiteindelijk komt deze kostenpost via belastingen bij de bewoners terecht.

NH Nieuws deed een onderzoek om te kijken hoe Noord-Hollanders tegen een algeheel vuurwerkverbod aankijken. De NH Nieuws Panelleden zijn over het algemeen voor een vuurwerkverbod, maar Katinka uit Zaanstad is tegen.



"Mijn vier kinderen, inmiddels in de dertig, zijn echte vuurwerkliefhebbers. Zeker vroeger hield ik mijn hart vast. Toch ben ik tegen een totaal vuurwerkverbod. Geen vuurwerk? Ik zou het een groot gemis vinden. Tevens ben ik bang dat een verbod de opkomst van meer illegaal vuurwerk in de hand werkt. Handhaven is bijna niet te doen. Is die ene dag per jaar nou echt zo erg? Ik vind van niet."

Overlast melden

De bewoners uit Purmerend kunnen overlast melden door te bellen naar de gemeente of een klacht achter te laten via de app. De gemeente laat weten alle meldingen te registeren. Er is niet één wijk die eruit springt, maar 'we zetten in op plekken waar het op dat moment nodig is'. Als de vuurwerkoverlast 's nachts plaatsvindt, is de wijkagent bereikbaar.