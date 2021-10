Kooksfabriek Tata niet meer onder intensief toezicht om geuroverlast, maar 'aandacht blijft'

Het intensief toezicht waar de kooksfabriek 2 van Tata Steel IJmuiden sinds april onder stond, is afgerond. Het aantal klachten van omwonenden is afgenomen, maar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) 'houdt aandacht' voor de overlast van de veelbesproken fabriek: de komende zes maanden blijft de dienst nieuw getroffen maatregelen monitoren, doen ze verder onderzoek naar de uitstootbronnen van de fabriek en houden ze de bestaande uitstootvergunningen verder tegen het licht.

Om ruwijzer te kunnen maken maakt Tata Steel in de kooksfabriek kooks uit kolen. Daarbij komt onder andere methaan en teer vrij. Dat zorgt ook voor stank in de omgeving.

De ODNZKG, die namens de provincie toezicht houdt op Tata, stelde de kooksfabriek 2 in april onder intensief toezicht. Ondanks de voornemens van de staalfabriek om de stankoverlast in de omgeving in 2023 met 85 procent te hebben teruggebracht, nam het aantal klachten van geuroverlast sinds 2019 alleen maar toe.

Extra ruimte in de vergunning

De afgelopen periode van extra controle heeft tot concrete oplossingen geleid, meldt de ODNZKG. Met een nieuwe geavanceerde infraroodcamera kwam de toezichthouder erachter dat de ovendeuren in de kooksfabriek een deel van het probleem waren. "Het 'smeren' van de ovendeuren is een goede manier om ontstane deuremissies, die een belangrijke rol bij de geuroverlast voor de omgeving, te verhelpen", aldus de ODNZKG.

Bovendien kwam de dienst tot de conclusie dat Tata's vergunningen voor bepaalde geuremissies in de kookfabriek hogere waarden toestaan dan volgens Europese wetgeving mag. Die 'extra ruimte' haalt de ODNZKG naar eigen verwachting nog dit jaar uit de vergunning.