De Peiling: snelle e-bikes moeten naar de rijbaan

Ze zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld: de e-bikes. Het aantal elektrische fietsen neemt alleen maar toe, maar daar is niet iedereen blij mee. De Fietserbond in Amsterdam maakt zich zorgen over de snelheid van e-bikes, die vaak worden opgevoerd. Zij zien graag dat de snelle fietsen die 30 km/uur gaan, op de rijbaan belanden.