Telstar-trainer Andries Jonker: "Kozakken Boys levensgevaarlijk voor ons"

In de KNVB-beker gaat Telstar dinsdag op bezoek bij Kozakken Boys uit Werkendam. "Elke amateurclub is in staat om boven zich uit te stijgen in dit soort wedstrijd. Kozakken Boys is levensgevaarlijk voor ons. Een tegenstander die wij niet onderschatten en serieus nemen", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

Pro Shots / Sonny Lensen

Het is voor Telstar de vierde wedstrijd in elf dagen. "Dat zijn wij niet gewend. Dat doet even zeer. Toch ga ik niemand sparen. Wij willen winnen", laat Jonker weten.

Ziekenboeg Keeper Ronald Koeman jr. is voorlopig niet van de partij. Ook doelman Abdel el Ouazanne is vanwege een blessure afwezig. Middenvelder Cas Dijkstra viel afgelopen vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport (2-2) geblesseerd uit. Hij is een twijfelgeval voor de wedstrijd van morgen. Telstar staat twaalfde in de eerste divisie. Kozakken Boys staat zestiende in de tweede divisie. "Met alle respect voor Kozakken Boys, maar wij moeten winnen en willen naar de volgende ronde", vertelt Jonker.