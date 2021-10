Winkel Breezand krijgt Amsterdamse handhaving op z'n dak voor gedumpte kartonnen doos

Medewerkers van elektronicawinkel Expert in Breezand konden hun ogen even niet geloven toen ze tussen de post een briefje vonden van de gemeente Amsterdam. In het briefje dreigt de gemeente met een forse boete omdat de winkel een lege tv-doos zou hebben gedumpt in Amsterdam Noord. "Het was een hele aparte gewaarwording", aldus eigenaar Antoine Huiberts.

Want je moet wel erg ver omrijden om een kartonnen doos op straat in Amsterdam Noord te dumpen: de stad ligt ruim tachtig kilometer van Breezand vandaan. Een sticker met de adresgegevens van de winkel is volgens eigenaar Huiberts de boosdoener. "Het kan zijn dat een klant hier op vakantie geweest is en in Amsterdam woont of dat de televisie vanaf hier verstuurd is. Wij hebben de doos in ieder geval niet gedumpt."

'Bizar'

De stickers met adresgegevens zitten standaard op de doos als elektronica aan de winkel wordt geleverd. Volgens Huiberts kunnen ze bij de handhaving ook wel zelf bedenken dat de winkel in Breezand niet naar Amsterdam rijdt om daar de lege dozen te dumpen. "Je geeft McDonalds toch ook niet een boete als er lege verpakkingen met hun naam op straat liggen. Dit is best wel bizar."