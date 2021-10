Na weken graven blijven archeologishe vondsten uit de bronstijd uit: "Jammer"

Teleurstelling bij archeologen bij opgravingen langs de A.C. de Graafweg. Omdat er eerder veel scherven uit de bronstijd waren gevonden hadden de onderzoekers goede hoop op meer bewijs uit die tijd (ca. 3.000 tot 800 voor Christus). Maar de opbrengst valt tegen.

Archeoloog Wouter Roessingh had gehoopt op meer fysieke bewijzen uit de bronstijd. - Tom de Vos

"Ik had eigenlijk wel verwacht dat we hier aan de rand van een dorpje uit de late bronstijd zouden zitten", vertelt de teleurgestelde archeoloog Wouter Roessingh, terwijl achter hem de graafmachine bezig is om het uitgegraven perceel te dichten. "Maar ik denk dat we dan toch een stuk Zuidelijker moeten zoeken." Tot 14.00 uur gistermiddag waren de drie archeologen en de bestuurder van de graafmachine bezig met het onderzoeken van de grond. "Het heeft helaas te weinig opgeleverd", vervolgt de archeoloog. "De graafmachine zou eigenlijk nog tot woensdag graven, maar omdat we zo weinig hebben gevonden, stopt hij vandaag al." Tekst gaat verder onder video:

Archeologisch onderzoek A.C. de Graafweg - NH Nieuws

A.C. de Graafweg op de schop De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De weg staat bekend als gevaarlijk, omdat hij smal is en niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. "Er zijn hier in de afgelopen jaren veel ongelukken gebeurd", concludeert communicatieadviseur Suzette van der Heuvel. De provincie gaat de weg herinrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de weg wordt de drinkwatertransportleiding naast de weg verlegd.