Terugkijken: NH Sport van 25 oktober

De handbalsters van VZV uit 't Veld hebben de derde ronde van de EHF-Cup bereikt. De Westfriese club vermorzelde oppenent KHF Ferizaj uit Kosovo. In deze NH Sport zie je ook een reportage van het kickbokgala in Beverwijk en wederom een mooie anekdote van Barry van Galen en Piet Keur in een vers 'Bakkie Pleur'.

Verder zoeken we AZ-huurling Joris Kramer op in Deventer bij z'n nieuwe club Go Ahead Eagles. Afgelopen vrijdag was het Wereldstotterdag en de verdediger uit Heiloo stottert ook, hij vertelt hier openhartig over.

Kijk elke maandag naar NH Sport op televisie. De eerste uitzending is om 17.15 uur. Daarna zie je de uitzending elke twee uur in de herhaling.