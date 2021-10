Hilversumse raadsvragen over hoe en waarom 'slimme camera's' tegen criminelen

De proef met slimme camera's waarmee Wijdemeren, Hilversum en Weesp vanaf deze week inbrekers en andere criminelen hopen op te sporen, zorgen nog voor een hoop vragen. De camera's hangen en werken vanaf vandaag, maar waar ze precies hangen is onduidelijk. De Hilversumse eenmansfractie Democraten Hilversum stelt er nu raadvragen over en wil precies weten wat er met de camera's gebeurt.

De opgehangen camera's zijn zogeheten automatic numberplate recognition-camera's. Een voorbijrijdende auto wordt direct gelinkt met een computersysteem van de politie. In dat systeem staan kentekens die op naam staan van gezochte personen of personen die om een andere reden bekend zijn bij de politie. Bij een 'match' kan de politie direct in actie komen.

Wijdemeren, Hilversum en Weesp hopen met de camera's onder meer het aantal woninginbraken terug te dringen. Het gaat om een proef van vijf maanden.