Voor de rechter: twee jongens verdacht van stelen auto van ton en neersteken eigenaar

Omstanders in de Lauernessestraat (Bos en Lommer) belden die donderdagmiddag 112 omdat er een gewonde man op straat lag. Deze 39-jarige Amsterdamse eigenaar van de peperdure GLE-klasse, nieuwwaarde van 115.000 euro, kon nog net tegen de politie zeggen dat hij online afspraken had gemaakt over de verkoop van de auto en dat de koper hem heeft neergestoken.

Daarna is hij zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het openbaar ministerie meldt nu dat het slachtoffer uiteindelijk niet aan de meerdere messteken is overleden.

Leeftijd

De gestolen zwarte SUV werd een dag later in Amsterdam teruggevonden. Ruim een maand later kon de politie de twee verdachten aanhouden. Onduidelijk is nog altijd of er meer mensen bij de deal betrokken zijn geweest.

Gedurende de afgelopen maanden heeft de rechtbank besloten dat de twee jongens deze rechtszaak in vrijheid en onder voorwaarden mogen afwachten. Mogelijk speelt hun leeftijd daarbij een rol. De oudste van de twee, inmiddels 18 jaar, is in ieder geval vaker met justitie in aanraking geweest. Hij staat ook terecht omdat er nog een of meer voorwaardelijke straffen tegen hem lopen.

Jeugdrechters

De jongens verschijnen voor jeugdrechters en de zitting is besloten. Dit komt doordat de verdachten minderjarig waren op het moment dat de misdaad plaatsvond. De verdenking tegen de twee Haarlemmers heet 'gekwalificeerde doodslag in vereniging.' Dit betekent doodslag tijdens het plegen van een ander strafbaar feit. 'In vereniging' betekent dat ze had samen deden: ze worden allebei verdacht van steken met een mes.