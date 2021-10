Prijs nog niet bekend van 47 nieuwe woningen, 'nu al duizend geïnteresseerden'

Het is nu bijna zeker: aan de Dokter Brugmanstraat in Uitgeest, waar de bibliotheek stond, komen 47 nieuwe woningen. Om te kunnen beginnen met bouwen, moet de gemeenteraad volgende maand eerst het nieuwe bestemmingsplan nog definitief maken. Interesse genoeg: er zijn al bijna duizend geïnteresseerden, aldus de gemeente.

Uiteindelijk moeten nieuwe bewoners van 'de bibliotheeklocatie' de huizen over ruim twee jaar, in het najaar van 2023, kunnen betrekken. Volgende jaar in de zomer verwacht de gemeente te kunnen beginnen met bouwen.

Uiteindelijk zullen 14 van de 47 woningen verhuurd worden door corporatie KennemerWonen. De andere 33 zullen koopwoningen zijn. In welke prijscategorie die vallen, wordt in december bekend, zegt de gemeente.

Verschillende soorten en maten

Er komen huizen in verschillende soorten en maten: de tweekamerwoningen worden 48 m², en de vierkamerwoningen 120 m².

Acht van die koopwoningen zullen twee- of driekamerappartementen zijn. Die komen in de vroegere Witte School op de hoek van de Hogeweg en de Dokter Brugmanstraat.