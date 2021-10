Zijn deze zeecontainers de heilige graal tegen de geluidsoverlast van Schiphol?

De gemeente Haarlemmermeer en de TU Delft zijn vandaag van start gegaan met een proef voor geluidsarm bouwen tegen vliegtuigoverlast. Zo'n 120 zeecontainers stellen de komende twee jaar een woonwijk voor, onder een aanvliegroute van Schiphol. Met de opstelling van de containers willen de onderzoekers erachter komen of er met minimale overlast in de buurt van Schiphol gewoond kan worden.

Daarvoor in de plaats gebruiken de onderzoekers microfoons om verschillende opstellingen en bouwtechnieken op de proefplek met elkaar te vergelijken. De overlast bij de zogenaamde geluidadaptieve woningen moet zowel binnen als buiten in de tuinen afnemen.

De containers worden op een bepaalde manier geplaatst, met materialen en constructies die ervoor moeten zorgen dat de geluidsoverlast afneemt. Er komen geen mensen in het containerdorp te wonen.

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat mocht de proefopstelling ceremonieel openen door een lintje te knippen. Een deel van de omwonenden van Schiphol, maar ook milieuorganisaties, de Partij voor de Dieren en GroenLinks in de Tweede Kamer zouden haar het liefst een streep zien zetten door de groeiplannen van de luchthaven, of liever nog, Schiphol laten krimpen.

Vissers voorganger Cora van Nieuwenhuizen kondigde in 2019 aan dat Schiphol extra vluchten moet verdienen door de hinder te laten afnemen, als ze wil groeien. Het geluidadaptief bouwen staat hier echter los van, legt Schiphol-directeur Dick Benschop uit.

