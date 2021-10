Geld voor dierenopvangcentra om oplopende kosten door coronacrisis te dekken

Dat een deel van de extra kosten nu vergoed worden, is volgens beheerder Erik Bruinning van het vogelhospitaal van Naarden dan ook meer dan welkom. "We hadden het echt hard nodig. We maken nu zo'n beetje de balans op van wat we afgelopen jaar aan extra kosten hebben moeten maken. De teller staat nu op zo'n 35.000 euro. De meeste van onze kosten dekken we normaal gesproken onder meer met hulp van donateurs, maar de rekening nam het afgelopen jaar steeds verder toe."

"We hebben het geld hard nodig. Als we deze steun niet hadden gehad, hadden we onszelf wel kunnen opdoeken"

Hoeveel steun de wildopvangcentra ontvangen, verschilt per geval en hangt onder meer af van de hoogte van de extra kosten. Voor het vogelhospitaal van Naarden gaat het om ongeveer tienduizend euro. "Niet genoeg om al onze extra kosten te dekken, maar we hebben eerder al een fors bedrag van gemeenten gekregen. Dat heeft ons geholpen om er nu nog te zijn. Het geld van de provincie hebben we ook hard nodig. Als we deze steun niet hadden gehad, hadden we onszelf wel kunnen opdoeken", aldus Bruinning.

Het Naarder vogelhospitaal is één van de vijf ontvangers van de provinciale noodsteun. Ook het vogelhospitaal van Haarlem, de Amsterdamse dierenopvang De Toevlucht, de Andijker roofvogelopvang Wings of Change en Ecomare op Texel ontvangen een deel van het bedrag. Het gaat om eenmalige extra steun.

Zorgen over komende maanden

Hoewel de wildopvangcentra een flink deel van hun 'coronarekening' nu vergoed krijgen, blijven er wel zorgen over de komende tijd. Zo merkt het vogelhospitaal van Naarden dat het aantal vrijwilligers de laatste tijd weer afneemt. "Omdat er meer mensen thuis zaten, kregen we ook meer hulp. Maar nu gaan mensen weer aan het werk en dat verandert de zaak", merkt Bruinning. "We hebben alle handjes nodig, zeker omdat ook de vogelgriep weer op de deur bonkt"

En dan is er ook nog de zorg over het coronavirus, daar waar alle problemen mee begonnen. Er zijn zorgen over een nieuwe golf aan besmettingen. "Als er straks weer strenge maatregelen komen, gaan we weer tegen dezelfde problemen aanlopen. Daar maken we ons zeker zorgen over, want we moeten het wel allemaal zien te redden. Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat dat zeker niet vanzelfsprekend is."