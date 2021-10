Gemeenten en instanties opnieuw niet bereikbaar door storing bij Vodafone

Voor de derde keer in twee weken tijd hebben klanten van telefoonprovider Vodafone hinder bij het internetten en bellen. Verschillende gemeentes en instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, zijn hierdoor niet of minder goed te bereiken.

Rond 13.00 uur kwamen volgens de website allestoringen.nl de eerste klachten binnen. Er zijn duizenden meldingen van klanten die niet mobiel kunnen internetten of bellen. Gemeenten geven het advies om eventueel via de website of sociale media contact op te nemen.