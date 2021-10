Vast contract of ontslag voor GGD'ers? "Voor ons financieel niet haalbaar"

Van Gorsel liet weten dat er sinds het begin van de coronacrisis vanuit de GGD meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met verschillende ministeries om te kijken of er voor GGD-medewerkers die zich bezighouden met de corona-aanpak een uitzondering kan worden gemaakt op de zogenoemde 'ketenregeling' in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In die ketenregeling is vastgelegd dat werknemers hooguit drie tijdelijke contracten in drie jaar kunnen krijgen, waarna ze ofwel in vaste dienst komen, of worden ontslagen. Tekst gaat verder onder 'lees ook':

De ketenregeling:

Om ervoor te zorgen dat werknemers sneller een vast contract krijgen aangeboden, is de zogenaamde 'ketenregeling' in het leven geroepen. Deze houdt in dat een tijdelijk contract over gaat in een vast contract als er sprake is van een keten van meer dan drie tijdelijke contracten. Bij het vierde contract komt iemand dan in vaste dienst. Een tijdelijk contract gaat ook over in een vast contract als een werknemer nog geen derde contract heeft gehad, maar wel al langer dan drie jaar in dienst is.

Als de werkgever er voor kiest een contract na drie contracten niet te verlengen, raakt deze werknemer zijn baan kwijt. De persoon moet dan minstens een half jaar uit dienst zijn voordat hij weer voor zijn oude bedrijf mag werken.