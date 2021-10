Horeca moet binnen week terrassen ontruimen: DRP vraagt college dringend om coulance

Het besluit van de gemeente Hoorn om de terrassen van de horecazaken in de stad deze winter niet toe te staan, heeft wat stof doen opwaaien. Enkele ondernemers ontvingen een brief met de sommatie om hun terrassen binnen een week te verwijderen. De Hoornse fractie DRP vindt dat 'een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en gevoel voor proportionaliteit en redelijkheid', schrijft voorzitter Menno Jas.

Volgens hem is dit niet te rijmen met kwetsbare positie van de ondernemers die door de coronacrisis is ontstaan. "Die mensen hebben het de laatste maanden al zwaar genoeg gehad."

De Realistische Partij (DRP) richt zich met deze brief vooral op de manier waarop de ondernemers aangeschreven zijn. De partij spreekt over een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en gevoel voor proportionaliteit en redelijkheid bij het Hoornse college, "dat u, een college dat al anderhalf jaar met de raad in gesprek is hoe we onze ondernemers kunnen ondersteunen tijdens deze coronacrisis, dezelfde ondernemers op een dergelijke kille, hardvochtige en respectloze manier aan denkt te moeten schrijven", zegt Jas. "Wees uzelf er alstublieft bewust van dat u op deze wijze een deel van onze (horeca-)ondernemers zo'n beetje volledig de mogelijkheid tot ondernemen ontneemt."

Vanavond worden er volgens Jas vragen gesteld in de raadsvergadering over de sluiting van de winterterrassen. "VVD, D66 en GroenLinks zijn al tijden bezig met het zoeken naar mogelijkheden met betrekking tot winterterrassen", aldus Jas.

