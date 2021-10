Voor FC Volendam-trainer Wim Jonk is bekerduel tegen FC Emmen geen bijzaak

Vorig seizoen maakte FC Volendam indruk door in de beker PSV in de eerste helft van de mat te spelen. "De mensen praten nog over de wedstrijd die we toen op de mat hebben gelegd."

Toch is er een hoger doel. FC Volendam wil dolgraag naar de eredivisie promoveren en de beker vormt daarin een afleiding. Bovendien is tegenstander FC Emmen één van de voornaamste concurrenten in de competitie heel snel weer naar Volendam komt.

Tekst gaat verder onder de video.