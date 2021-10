Hogere gasprijs funest voor ijssbanen? 'Nog niet, en verduurzaming gaat verder'

Energieprijzen stijgen en dat heeft gevolgen voor overdekte ijsbanen die gekoeld moeten worden. Zij gebruiken veel gas en dat kan zwaar op hun begroting drukken. Maar ijsbanen denken aan verduurzaming: alternatieven om energie op te vangen en in te zetten staan op de planning of zijn al gerealiseerd. "We zijn bezig met een innovatief verduurzamingsproject en daarmee wordt het sportcomplex De Meent en de ijsbaan gasloos gemaakt", aldus Matthé Laan, manager beheer en onderhoud De Meent.

Schaatsbanen in Haarlem en Alkmaar laten weten dat er 'terechte zorgen' zijn, maar dat de vaste energiecontracten hun voorlopig stabiliteit bieden. "Natuurlijk maken we ons zorgen, maar op dit moment niet zo erg, omdat we een vast contract hebben dat richting het einde van 2023 afloopt", laat Matthé Laan, werkzaam als manager beheer en onderhoud De Meent weten.

Eerder werd meerdere keren gedemonstreerd tegen het zomer-ijs dat IJsbaan Haarlem gebruikt en was er kritiek over het opwekken van energie om de baan in de zomer open te laten gaan.

IJsbanen gebruiken jaarlijks veel energie om de banen te koelen, maar is dit voor iedere ijsbaan wel financieel haalbaar? Of moet er nagedacht worden over alternatieven om energieneutraal te worden?

Daarnaast laat directeur Rob Kleefman van IJsbaan Haarlem weten: "Het probleem speelt bij ons niet, omdat wij in januari een energiecontract voor drie jaar, tot 1 januari 2025, hebben afgesloten." Het kostenplaatje is namelijk niet niks. "Ongeveer 100.000 tot 150.000 euro per jaar. Eind dit jaar zou ons energiecontract aflopen en het is altijd beter om dit in het voorjaar te verlengen, dan is het iets goedkoper", laat hij weten.

IJsbaan Haarlem ziet wel in dat het erger had kunnen zijn, zo vertelt Kleefman opgelucht. "We hebben ons contract dus op tijd verlengd. Als we nu nog energie zouden moeten inkopen, hadden we misschien ook een probleem gehad."

Verduurzaming

En of we het hebben over een onzekere tijd of niet, volgens Kleefman 'blijft een echte ondernemer altijd positief'. Vier à vijf jaar geleden werd de binnenbaan in Haarlem overdekt, waardoor er 'nu minder invloed van de zon en weersomstandigheden' te merken is. "Dit om de exploitatie wat beter te krijgen", zegt hij. Tijdens het gesprek windt hij er geen doekjes om: "We hebben het wel over tonnen, je gaat al snel richting de miljoen, maar de baan is nog nooit zo overdekt geweest." Door deze overkapping worden jaarlijks duizenden tot tienduizenden euro's bespaard.

De Haarlemse ijsbaan heeft nog een aantal innovaties op haar lijstje staan. Het plaatsen van 'zonnepanelen en het vergroten van het middenterrein en de daarbij horende overdekkingsconstructie die moet worden aangepast', zijn hier onderdeel van. "Het zijn veel technische zaken die wij nu aan het uitzoeken zijn, om plannen door te voeren", vertelt Kleefman.