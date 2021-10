Bovenkarspelse Annemiek leert leven met stotteren: "Ik hield het verborgen"

Over de hele wereld werd afgelopen vrijdag Wereld Stotterdag gevierd. De 46-jarige Annemiek Abbekerk uit Bovenkarspel stottert zelf ook al jarenlang. Op WEEFF Radio vertelde zij hoe dat voor haar is en wat ze doet om het te minderen. "Het is helemaal niet erg om te stotteren", legt ze uit in het WEEFF Café.

Annemiek Abbekerk

Mede door de aandacht die zij genereerde voor Wereld Stotterdag, stond de telefoon van Annemiek afgelopen vrijdag roodgloeiend. "Het is een hele drukke, maar mooie dag geweest", vertelt Abbekerk. "Ik heb heel veel appjes, berichten via Facebook en ook mails gehad van mensen die ik niet ken." Verborgen houden De Bovenkarspelse stottert al jarenlang, maar wist dit verborgen te houden voor collega's of mensen die zij niet kent. Dat deed ze onder meer door andere woorden te gebruiken dan woorden waarbij ze wist dat ze ging stotteren. Of ze last pauzes in in haar zinnen, om het te maskeren. Hoewel ze het goed verborgen kan houden, loopt ze soms ook tegen de lamp. Afspraken maken via de telefoon is iets wat ze altijd heel eng vond. Dan hielpen haar man en kinderen haar hierbij: ze belden voor haar en planden de afspraak in. Totdat Abbekerk vorig jaar stemproblemen kreeg door het zingen in een koor.

Quote "Ik leer ook gewoon dat ik er mag zijn" Annemiek Abbekerk

Ze meldde zich aan bij een logopedist om die problemen te verhelpen en vroeg direct of diegene haar kon helpen bij het stotteren. Daarop werd ze doorverwezen naar het Stotterinterventiecentrum in Alkmaar. "Toen ging die knop in een keer bij mij om." Grote sprongen gemaakt Inmiddels werkt ze al maanden aan het stotteren: "Ik heb er grote sprongen in gemaakt!", vertelt ze trots. Haar gezin voor haar laten bellen, is er dan ook allang niet meer bij. "Ik ben nu al zo ver dat ik zelf via de telefoon afspraken maak, dat heb ik zo kunnen leren." Aandacht voor lotgenoten vindt ze op Wereld Stotterdag erg belangrijk, daarom wil ze haar eigen vooruitgang laten zien. Helemaal weg gaat het alleen nooit. Alleen is dat oké voor Abbekerk: ze heeft leren leven met het feit dat ze stottert. "Dat is heel moeilijk geweest, maar ik leer ook gewoon dat ik er mag zijn", legt ze uit. "Dat is iets wat ik niet had verwacht, want ik dacht dat ze mij er vanaf zouden helpen - maar dat gaat niet gebeuren. En dat is helemaal niet erg."