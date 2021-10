Zwaag kan terugkijken op rustig verlopen kermis: "Iedereen was tevreden"

In Zwaag kan de organisatie achter de kermis terugkijken op een geslaagd weekend. Door een steek- en vechtpartij op de kermis van Hoogkarspel vorige maand, was de beveiliging in Zwaag aangescherpt. Volgens Co Schouten, eigenaar van Compleet Security dat de beveiliging in Zwaag verzorgde, was er afgelopen weekend geen sprake van overlast.

Omdat de kermis door de coronamaatregelen afgelopen Pinksterweekend niet kon plaatsvinden, werd besloten om het dit weekend in te halen. Op de hoek van de Pastoor Nuijenstraat en de Groenewoud konden de inwoners van Zwaag en omgeving in vele attracties, zoals de botsauto's en een zweefmolen. Verder was er een gevuld programma in partycentrum De Witte Valk en in het Sportcentrum van Zwaag.

Fouilleren

Door een steek- en vechtpartij tijdens de inhaalkermis in Hoogkarspel vorige maand werd besloten om de beveiliging op het terrein aan te scherpen. Bij de toegangshekken van het kermisterrein stonden beveiligers die jongeren controleerden op het dragen van wapens of het meenemen van alcohol naar het terrein.

"Dat is allemaal goed verlopen", zegt eigenaar Co Schouten van Compleet Security. "We hebben daar niets aangetroffen. Ook is er geen overlast geweest en ik denk dat iedereen tevreden is met hoe het is gegaan."

Op het kermisterrein gold een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen. Ook was het verboden om hoodies of andere truien met een capuchon te dragen. "Ook daar hebben de bezoekers zich goed aan gehouden", aldus Schouten.

Extra beveiliging

Naast het fouilleren van de jongeren hingen er ook camera's op het kermisterrein, die mensen betrokken bij opstootjes of vechtpartijen moesten traceren. Net als bij de kermis zelf stonden er ook beveiligers bij partycentrum De Witte Valk en het Sportcafé, waar er dit weekend feest gevierd werd.

"Daar draaiden we de standaard beveiliging", legt Schouten uit. "Dat komt mede ook door de oudere doelgroep van 18+ die daar naar binnen gaat. Ook daar is alles goed verlopen, en zijn er geen opstootjes of andere gebeurtenissen geweest."