Wielklem terug in Purmerend voor foutparkeerders uit buitenland

De wielklem is vanaf januari 2022 weer terug in Purmerend. De handhavers krijgen de klemmen weer ter beschikking om foutparkeerders uit het buitenland tegen te gaan. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om parkeerboetes te innen uit landen als Polen, Roemenië, Bulgarije en Frankrijk. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid, omdat andere parkeerders wel een naheffingsaanslag krijgen.