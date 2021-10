Gewonde na brand in woning Postjeskade

Bij een brand in een woning op de Postjeskade in West is vanmiddag iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het om een bewoner van de woning.

De brand brak rond 20.45 uur uit. Volgens en brandweerwoordvoerder was het een uitslaande brand die aan de achterkant van de woning zichtbaar was. Meerdere buurtbewoners belden daarom 112 en de brandweer rukte met meerdere brandweerwagens uit.

Het slachtoffer had te veel rook ingeademd en is daarom per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was volgens de woordvoerder vrij snel onder controle. Er vinden nog wel nabluswerkzaamheden plaats.

Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. De brandweer gaat nog metingen doen om te zien of er niet teveel koolmonoxide of rook in hun woningen hangt, maar daarna mogen ze weer naar binnen.