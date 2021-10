Inwoners Weesp gaan fors meer voor afval betalen door fusie met Amsterdam

Het tarief voor het ophalen van afval zal in Weesp flink hoger worden. Nu betalen meerpersoonshuishoudens nog 302 euro afvalstoffenheffing, maar dat tarief wordt volgend jaar gelijkgetrokken met dat van Amsterdam en dat is dan ongeveer 140 euro hoger. Eenpersoonshuishoudens betalen zo'n 100 euro meer.

Dat blijkt uit een gemeentelijk stuk waarover aankomende donderdag in de Stopera wordt vergaderd. Het gelijktrekken van de tarieven is het gevolg van de fusie tussen Amsterdam en Weesp, die vanaf 24 maart 2022 afgerond is. Weesp is vanaf dat moment een 'stadsgebied' van Amsterdam.

Vervangen

"Zodra de fusie met Weesp rond is, wordt de verordening op de tarieven afvalstoffenheffing van Weesp ingetrokken en vervangen door de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijfsafval 2022 van Amsterdam", staat in het stuk van de gemeente Amsterdam. "Dit is nodig omdat er binnen één gemeente geen verschillende tarieven afvalstoffenheffing mogen worden geheven."

Volgens de gemeente bereidt de belastingafdeling zich op dit moment voor om "het proces van innen voor bewoners van Weesp zo gemakkelijk en overzichtelijk mogelijk te maken". In de nieuwe afvalstoffenheffing van Amsterdam, die in 2022 in gaat, is het tarief voor eenpersoonshoudens 331 euro en voor meerpersoonshoudens 441 euro.

Hoger dan 2021

Dat is overigens een paar euro meer dan Amsterdammers dit jaar betalen, want het tarief is nu nog 326 euro voor eenpersoonshuishoudens en 435 euro voor meerpersoonshoudens. De gemeente wijst erop dat de verwerkingskosten en loonkosten hoger zijn geworden, dat er meer huishoudens zijn bijgekomen en dat er "budgetoverschrijdingen die plaatsvinden als gevolg van het niet op orde zijn van de werkprocessen" zijn.

De gemeenteraad zal waarschijnlijk aanstaande donderdag 10 november over de tariefverhoging voor de Amsterdammers en de inwoners van Weesp stemmen.