Ajax-coach Ten Hag blij en kritisch na historische winst op PSV: "Kastje naar de muur"

"Als we het wel goed doen", vertelt Ten Hag tijdens de persconferentie. "Dan tikken we ze van het kastje naar de muur." Eén van de doelpuntenmakers bij de Ajacieden was zondag Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax maakte alweer zijn honderdste eredivisiedoelpunt en zag dat zijn team revanche nam voor de met 4-0 verloren wedstrijd in de Johan Cruijff Schaal van eerder dit seizoen.

Tekst loopt door onder de video.