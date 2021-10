Wereldgoal FC Groningen zorgt voor einde zegereeks AZ

Na vijf overwinningen op rij is AZ in Groningen tegen een nederlaag aangelopen. De Alkmaarders verloren met 2-0. Cyriel Ngonge eiste de hoofdrol voor zich op door de thuisploeg op geweldige wijze op voorsprong te zetten. Twintig minuten voor tijd werd de wedstrijd beslist.

In de twintigste minuut opende Ngonge de score met een geweldige hakbal. De Groningen-aanvaller nam een voorzet van de linkerkant in één keer op zijn schoen en met zijn hak stuurde hij de bal heel knap in de verre hoek. AZ-keeper Peter Vindahl kon er net niet bij.

Paar kansen AZ

Daarvoor hadden de Alkmaarders de beste kansen. Vangelis Pavlidis kopte tegen de paal en hij zag een inzet van de lijn gehaald worden door Bart van Hintum. Jesper Karlsson stuitte met een hard schot op doelman Peter Leeuwenburgh.

AZ had verder moeite om tot kansen te komen. De ploeg van Pascal Jansen had wel veel de bal, maar dat was het eigenlijk ook. In de tegenstoot kreeg Groningen wel mogelijkheden. Zo moest Yukinari Sugawara een counter onschadelijk maken met een sterke sliding.

Wedstrijd beslist

De Japanner kon niet voorkomen dat Michael de Leeuw de thuisploeg na 71 minuten op 2-0 zette. Hij schatte een lange bal van ex-Ajacied Damil Dankerlui goed in en wipte de bal langs de uitgekomen Vindahl.

Invaller Zakaria Aboukhlal, Dani de Wit (kopbal) en Karlsson (hard schot) namen in de slotfase het doel van FC Groningen nog onder vuur, maar oud-Ajax-keeper Peter Leeuwenburgh bleek onpasseerbaar. De laatste overwinning van de noorderlingen kwam in de eerste speelronde op 15 augustus.

Rechterrijtje

Door het verlies zakt AZ naar de elfde plaats in de eredivisie. Na negen wedstrijden hebben de Noord-Hollanders al vijf keer verloren. De laatste drie competitieduels werden echter gewonnen. Zaterdag komt hekkensluiter PEC Zwolle naar Alkmaar.