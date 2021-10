Grootste uithaal Ajax tegen PSV in bijna 60 jaar

Koploper Ajax deklasseerde concurrent PSV vanavond in de Johan Cruijff Arena. De 5-0 overwinning was de grootste competitiezege op de Eindhovenaren in 57 jaar.

Op 22 november 1964 won Ajax in stadion De Meer voor achttienduizend toeschouwers ook met 5-0 van PSV. Doelpuntenmakers toen: Klaas Nuninga (2), Sjaak Swart en Johan Cruijff.

In Eindhoven wist Ajax op 19 januari 1958 óók met 5-0 te winnen. Piet van der Kuil (2), Wim Bleijenberg (2) en Loek van Edel maakten in dat duel de goals.

Recenter deed Ajax de Eindhovenaren pijn in de finale van de KNVB-beker. Dat was in 1998. Jari Litmanen scoorde in de Rotterdamse Kuip een hattrick. De twee andere doelpunten werden door Shota Arveladze en Tijjani Babangida gemaakt.