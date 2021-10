Amsterdam NL V Milou wint Oscar met documentaire over zelfdoding ouders: "De kinderen mogen gehoord worden"

Milou Gevers heeft afgelopen donderdag als eerste Nederlandse documentairemaakster een Student Academy Award, ook wel Studentenoscar gewonnen. Een jaar geleden kwam haar afstudeerdocumentaire Waarom bleef je niet voor mij? uit over vier kinderen die één van hun ouders zijn verloren aan zelfdoding. Ruim tien jaar geleden overkwam Gevers als tiener hetzelfde.

Als kind vond Gevers het lastig om over de zelfdoding van haar moeder te praten. "Ik dacht echt dat ik het enige kind was dat dit was overkomen, er was in de media helemaal niets over te vinden." Ze besloot deze film te maken voor haar examen van de Filmacademie om andere kinderen te laten weten dat er meer mensen dezelfde situatie beleven.

Volgens Gevers is er al veel veranderd de afgelopen jaren. "In de coronacrisis zijn mensen steeds meer gaan praten over mentale gezondheid en als het even niet zo goed met je gaat. Maar tegelijkertijd is er nog veel te winnen." Zo vindt ze dat volwassenen niet te snel aan moeten nemen dat kinderen niet met een onderwerp als dit om kunnen gaan: "Je haalt het namelijk niet van ze weg." De film won afgelopen donderdag als eerste Nederlandse documentaire de filmprijs. In haar toespraak bedankt ze onder andere haar moeder, maar de prijs is het belangrijkst voor de kinderen uit de documentaire. "Op deze manier snappen de kinderen ook dat naar hun verhaal geluisterd mag worden en dat er over de hele wereld interesse voor is."

Zelf moeder worden Gevers is in verwachting van haar eerste dochter. Ze kijkt uit naar het ouderschap, maar daarbij is ze soms bang ook psychische klachten te krijgen. "Je wilt altijd bepaalde dingen van je ouders wel en niet doorgeven, maar ik heb écht iets wat ik mijn kind niet wil meegeven." Ze is van plan haar dochter veel over haar oma te vertellen. Van de vier kinderen uit de documentaire nam Gevers ook een les mee. "De kinderen zijn boos en verdrietig, maar zien hun vader ook nog steeds als hun voorbeeld. Ik kan nu mijn moeder ook weer zien als meer dan de vrouw die zelfmoord pleegde, namelijk als mijn lieve mama." De documentaire van Gevers is hier te bekijken. Het lesprogramma dat aan de hand van de documentaire is opgesteld is te vinden op de onderwijspagina van HUMAN.