VZV heeft opnieuw geen kind aan Ferizaj en is door in Europa: "Het leek wel walking-handbal"

De handbalsters van VZV hebben zonder moeite de derde ronde bereikt van de Europacup. Na de ruime overwinning op zaterdag , werd ook vandaag in de 'return' eenvoudig afgerekend met KHF Ferizaj uit Kosovo: 13-37.

Net zoals een dag eerder was er in sporthal 't Zijveld nooit sprake van een spannende wedstrijd. VZV nam een snelle voorsprong en gaf deze nooit meer af. De gasten uit Kosovo leken na de forse nederlaag van gisteren weinig zin te hebben in het duel en probeerden vooral tijd te rekken en overtreddingen uit te lokken.

