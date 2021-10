IJmond NL V Na 26 jaar gaat IJspaleis Driehuis verder zonder Rob en Daniëlle: "We zullen ze missen"

Rob Kok en Daniëlle Veerman beleefden vandaag een emotionele dag. Het was namelijk hun laatste in het IJspaleis in Driehuis. 26 jaar schepten ze daar met overgave de ijsjes, maar volgend voorjaar keren ze er niet terug. Ze gaan zich richten op de IJscompagnie, hun bedrijf in Heemskerk waar ze ijs bereiden voor andere ijssalons. De combinatie met het IJspaleis gaat niet langer. "Jammer", zegt Rob. "Maar zo gaan die dingen. We hebben een prachtige tijd gehad."

Het IJspaleis in vroeger tijd. Eigen foto.

Voor alle duidelijkheid: het IJspaleis in Driehuis gaat in het nieuwe seizoen weer open, alleen gebeurt dat onder een andere leiding. Twee neven nemen het over. Ze krijgen alle vertrouwen van de klanten, maar die zullen Rob en Daniëlle wel gaan missen. "Altijd een vriendelijk woord, altijd een lach en gezelligheid", zegt een vrouwelijke klant die afscheid komt nemen. Haar man valt haar bij. "De hoofdzaak is dat ze heerlijk ijs verkopen. Maar het is meer dan dat. Het is echt een ontmoetingplaats. We zullen ze missen."

Familie Sinds 1960 is het IJspaleis al een familie-aangelegenheid. Hun opa begon in 1960 met ijs verkopen. Sindsdien vormt al die tijd zich met mooi weer een lange rij op dit markante punt. "Een zonnestraaltje en de mensen komen", zegt Rob, die wel een verklaring heeft voor het succes. "Ik denk dat de mensen zien dat wij er lol in hebben en met passie ijs maken. We leggen onze ziel en zaligheid er in. Dat slaat over op ons team, die meiden doen het met net zoveel plezier." Het doet dus ook wel een beetje pijn dat ze vandaag hun laatste ijsjes verkopen. Aan de andere kant: het is de laatste dag zo druk dat ze nauwelijks tijd hebben om te treuren. Iedereen wil afscheid nemen. "Prachtig", zegt Rob. "Daar doe je het voor."