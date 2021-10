Heerhugo-Halloween: kinderen spoken in het bos van de Waarderhout

Hoewel het echte Halloweenfeest natuurlijk pas donderdag 31 oktober gevierd wordt, konden liefhebbers zaterdagavond al terecht in Heerhugowaard. The Halloween Event pakte tijdens het 10-jarig jubileumjaar flink uit en organiseerde voor de liefhebbers een uitgebreide griezelroute door de Waarderhout.

"Het is behoorlijk donker in het bos en alleen de begeleider heeft een zaklamp. De route duurt ongeveer drie kwartier en in het bos zijn er diverse acts waardoor er wel wat schrikreacties zullen zijn", laat Quincy de Vries aan Heerhugowaard Centraal weten.

En dat vooruitzicht spreekt een hoop mensen aan, zo bleek. Er waren al meer dan 200 reserveringen, maar zaterdagavond doken ook nog spontaan de nodige liefhebbers op die hoopten zonder reservering toch nog toegelaten te worden. Dat bleek voor deze belangstellenden helaas niet mogelijk.

Geschreeuw

De organisatie kon voor de grime terugvallen op een aantal studenten die de grime als stageopdracht verzorgden, met uitstekend resultaat. De reacties van de deelnemers waren dan ook zoals bedoeld: veel zenuwachtig gelach, afgewisseld met gillen en een verhoogde hartslag. "Ik heb best veel geschreeuwd", vertelt een van de deelnemers.

Voor sommigen was het zelfs te eng: "Ik zag een witte schim en daarna heb ik m'n ogen dichtgedaan en niets meer gezien."