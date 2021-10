Bijna 30 taxichauffeurs beboet voor verkeersovertredingen in Amsterdam

Agenten en handhavers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 29 taxichauffeurs op de bon geslingerd in Amsterdam. Het ging om een speciale actie, die bedoeld was om gevaarlijk rijgedrag tegen te gaan.

Bij de actie maakten politie en handhaving gebruik van onopvallende auto's. Het ging onder meer om boetes voor het negeren van het rode licht, hinderlijk of gevaarlijk stilstaan, forse snelheidsovertredingen of het rijden zonder verzekering. De reden voor de controle was volgens de politie het hoge aantal taxichauffeurs dat bij ongelukken betrokken is.

Ook zijn twee taxichauffeurs hun rijbewijs kwijtgeraakt vanwege te hard rijden en gevaarlijk rijgedrag. Een van hen moet op eigen kosten een cursus gaan volgen bij het CBR, die cursus kost bijna 1200 euro. Zijn ontheffing voor de lijnbusbaan is daarnaast ingenomen en er is een procedure gestart om zijn chauffeurskaart in te nemen.

"De resultaten liegen er niet om", schrijft de politie op Facebook. "Wij gaan in de toekomst meer van deze controles uitvoeren. Wij hopen dat het voordeel van "sportief" rijden hierdoor minder word. Dit zorgt voor meer veiligheid op de openbare weg en een eerlijkere taximarkt voor het merendeel van de chauffeurs, die zich wél aan de regels houden."